فيديو: تونس تنفي وجود حراقة جزائريين في سجونها

نفى السفير التونسي في الجزائر الناصر الصيد، وجود أي حراقة جزائريين في السجون التونسية، مؤكدا حرص السلطات التونسية على اعلام نظيرتها الجزائرية عن كل مواطن جزائري يدخل إلى تونس. وذلك في إطار التنسيق بين البلدين.

ويأتي تصريح ممثل الدبلوماسية التونسية في الجزائر الناصر الصيد على هامش أشغال الاجتماع العلني الثاني لمجموعة عمل المنتدى العالمي لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر، على خلفية تداول اخبار عن وجود حراقة جزائريين في السجون التونسية.