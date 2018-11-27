بارون متنكر في هيئة سلفي يحترف تهريب الزطلة المغربية داخل "المطلوع"!

تمكنت جمارك الغزوات بتلمسان من حجز 300 غ من الكيف المعالج، كانت مموهة داخل خبز تقليدي.

وحسب التفاصيل التي تحصل عليها "البلاد.نت" فإن العملية قام بها بارون كان متنكر في هيئة سلفي (عباءة وعمامة ولحية)، حيث كان ينوي ايصال هذه "الزطلة المغربية" الى وهران عن طريق طاكسي.

وحسب مصادر بالجمارك تحدثت مع "البلاد.نت" فقد اعترف الموقوف بانه ينشط في تهريب المخدرات بين الحدود الغربية ووهران ويتقاضى على ذلك نصيبا من المال اين يتنكر في زي ملتزم لابعاد الشبهات.