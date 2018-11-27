الأندية الجزائرية تختبر قوتها قاريا

تدخل الكرة الجزائرية، من خلال أربعة من أنديتها، غمار المنافسة القارية اليوم ضمن منافستي رابطة الأبطال وكأس "الكاف"، ويحمل شباب قسنطينة وشبيبة الساورة من جهة، ونصر حسين داي واتحاد بلعباس، من جهة ثانية، المشعل لاختبار قوة الكرة الجزائرية قاريا ولو من الدور التمهيدي، كون النوادي الأربعة تشترك في استقبال ضيوفها بالجزائر قبل موعد تنقلها جميعا في مباريات الإياب. ويعلق كل فريق آمالا كبيرة على التأهل وبلوغ أدوار متقدمة، ضمن منافستين غاب عنها كل واحد منهم لعدة سنوات التي شهدت خلالها الكرة الجزائرية تمثيلا متكررا من اتحاد الجزائر ووفاق سطيف، وبدرجة أقل مولودية الجزائر، وهي اليوم غائبة عن الساحة الإفريقية.

برنامج مواجهات مساء اليوم:

ملعب الشهيد حملاوي (قسنطينة) على الساعة 17:00

شباب قسنطينة - غامتيل الغامبي

ملعب 20 أوت (بشار) على الساعة 17:45

شبيبة الساورة - سبورتينغ غانوا

ملعب 5 جويلية (العاصمة)

نصر حسين داي - ديابل نوار الكونغولي على الساعة 18:00