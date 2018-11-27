ماكرون: متظاهرو باريس "همج"

وصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، متظاهري باريس، بأنهم "بلطجية"، و"همج".

وقال ماكرون في تصريحات للصحفيين، صباح اليوم الثلاثاء، أن المتظاهرين قاموا بأعمال عنف، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، مضيفا "هذا أمر غير مقبول".

وتابع الرئيس الفرنسي: "سنقف بكل حزم ضد البلطجية والهمج، الذي نفذوا الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد".

ومضى بقوله: "لا أريد أن أخلط أولئك الذين شاركوا في العنف مع أولئك المواطنين الذين يريدون إيصال رسالة".

واستطرد: "لكن كل احتجاجاتكم لن تجبرني على التراجع أو الاستسلام عن سياسات الطاقة التي تنتهجها الحكومة".

وقال ماكرون: "لكن بكل تأكيد لا أخلط بين المواطنين ومطالبهم، وبين البلطجية من يقومون بأعمال عنف".

وتابع: "أولئك الذين اعتادوا على السياسة يتوقعون مني دوما التخلي أمام تلك الاحتجاجات، ولكن هذا هو بالضبط ما أفكر فيه، لأننا قمنا بتلك الإجراءات لحماية الشعب، فنحن لن نغير المسار الآن".

وشهدت فرنسا، منذ الأسبوع الماضي، موجة غضب شعبي أسفرت عن تحركات واسعة النطاق امتدت من المدن حتى القرى الصغيرة في الأرياف، اعتراضا على غلاء المعيشة وزيادة الضرائب، وهو الأمر الذي حاولت المعارضة استغلاله بالشكل الأمثل لها.