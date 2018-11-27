بالصور..سفيرة جمهورية كوبا بالجزائر في زيارة مجاملة للأرندي

استقبل عضو المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب، اليوم الثلاثاء، سفيرة جمهورية كوبا بالجزائر، كلارا بوليدو إسكندال.

وحسب بيان الأرندي، جاءت زيارة المجاملة هذه بطلب من السفيرة، والتي كانت مرفوقة بمستشارها أورلاندو فرنسيسكو رودريغاز بايزة.

والسكرتير الثالث المكلف بالصحافة والثقافة كارلوس خافيار منتياغيدو.

وقد تطرق اللقاء إلى جملة من القضايا السياسية والإقتصادية وبعض القضايا الراهنة، من بينها العلاقات الثنائية، على مستوى الحزبين أو البلدين.

حيث أكد الطرفان على تقوية هذه العلاقات والإرتقاء بها، إلى مستويات أعلى، وفقا للعلاقات المميزة بين البلدين

وتطلعات شعبيهما إلى أفاق مستقبلية زاهرة.