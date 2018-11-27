جولة بن سلمان تزلزل المنطقة: غضب في تونس وترقب في الجزائر

تصنع دورية ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى بلدان شمال إفريقيا (مصر، تونس، موريتانيا، والجزائر) الحدث، بعدما إستحوذت على اهتمامات السياسيين ونشطاء المجتمع المدني الذين عبروا عن رفضهم للزيارة، في حين “تختبئ” السلطات الرسمية وراء ضرورة المحافظة على العلاقات الدبلوماسية مع المملكة.

وتعيش الساحة التونسية على وقع غضب شديد بسبب المحطة المرتقبة لمحمد بن سلمان في غضون الساعات القليلة القادمة، قادمًا من مصر التي وصل إليها أمس الإثنين، أين كان في إستقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويترقب الشارع التونسي إلغاء الملك السعودي محمد بن سلمان لزيارته إلى بلدهم، تجاوبًا عقب خروج مواطنين إلى شارع الحبيب بورقيبة، منددين بهذه الزيارة، رافعين شعارات رافضة لها، في وقت تناقل المنددون دعوات للاحتجاج ، كما لقي “هشتاغ” (لا لتدنيس تونس الثورة)، تفاعلًا واسعًا بين النشطاء.

وتحت وطأة الضغوطات، سارعت مديرة الديوان الرئاسي سلمى اللومي، لإصدار بيان صحفي قالت فيه إنه “لا علم لها بإلغاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لزيارته إلى تونس”.

بالمقابل أفادت الناطقة باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش، في تصريح إعلامي إن زيارة ولي العهد السعودي تأتي في إطار سلسلة من الزيارات التي سيؤديها لـ 10 دول في سياق مشاركته المرتقبة في قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين.

وذكّرت قراش بموقف تونس المستنكر للجريمة البشعة لقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مؤكدة أن موقف تونس يطالب بكشف الحقيقة ويرفض أي ضغط وابتزاز في هذه القضية.

وإن كان الغضب يسيطر على المشهد التونسي بسبب زيارة ولي العهد السعودي، لا يزال الشارع الجزائري يترقب موقفًا رسميًا من حكومة أحمد أويحيى، التي لم تعلق لحد الساعة عن الأنباء المتداولة على زيارة محمد بن سلمان مطلع شهر ديسمبر المقبل.

وإكتفت الحكومة يوم الأحد الماضي، بالتعبير عن ثقتها بالعدالة السعودية، في أول تعليق لها بعد مرور شهرين على حادثة مقتل الصحفي جمال خاشقجي بالسفارة السعودية بإسطنبول (تركيا).

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف، إن الجزائر “تدين بشدة اغتيال المواطن السعودي، وتعرب عن قناعتها بأن العدالة السعودية ستتمكن من تسليط الضوء على هذا الاغتيال”.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن “الجزائر تربطها مع المملكة العربية السعودية علاقات متينة وتتقاسم معها مصيرًا مشتركًا”.