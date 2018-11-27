جبهة البوليساريو تكشف عن تشكيلة الوفد المفاوض للقاء جنيف مطلع ديسمبر القادم

اعلنت جبهة البوليساريو أمس الاثنين عن تشكيلة الوفد الصحراوي المفاوض المشارك في لقاء جنيف، المقرر اجراءه مطلع شهر ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في بيان اثر اجتماع المكتب الدائم للأمانة الوطنية للبوليساريو أمس برئاسة الرئيس الصحراوي، الأمين العام للجبهة، ابراهيم غالي.

البيان اعطى خمسة اسماء لمسؤولين صحراويين مكونين للوفد، ويتعلق الامر بخطري آدوه، عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، رئيس المجلس الوطني الصحراوي، رئيس الوفد المفاوض.

ايضا أمحمد خداد، عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، رئيس لجنة العلاقات الخارجية للجبهة وفاطمة المهدي، عضو الأمانة الوطنية للجبهة، الأمينة العامة للاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية.

كما يتضمن الوفد سيدي محمد عمار، ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة و محمد عالي الزروالي، مستشار لدى الأمانة العامة للجبهة .

للتذكير فقد اكدت جبهة البوليساريو في العديد من المناسبات على أنها ستكون حاضرة في جنيف للمفاوضات مع المغرب "بحسن نية" و إرادة في بعث مسار تسوية النزاع في الصحراء الغربية في ظل احترام القانون الدولي.

ويأتي لقاء جنيف بدعوة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هورست كوهلر، الذي يعتزم الإسراع في إعادة بعث ال مفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع،

جبهة البوليساريو والمغرب، من خلال استغلال فرصة انعقاد محادثات جنيف الاولى في شهر ديسمبر قصد التطرق إلى الخطوات المقبلة للمسار الأممي.

وفي الدعوات التي أرسلها لطرفي النزاع اكد كوهلر أن الهدف المرجو من هذه المحادثات هو "مناقشة الخطوات المقبلة التي من شأنها إعادة بعث المسار السياسي، ويتعلق الأمر كذلك بتقييم التطورات المسجلة نذ وقف مسار منهاست في 2012".

وتأتي الدعوات الموجهة إلى طرفي النزاع وكذا إلى البلدين المراقبين الجزائر وموريتانيا، تطبيقا للقرار 2414 لمجلس الأمن الذي أكد دعم الهيئة الأممية لبعث المفاوضات المباشرة وغير المشروطة.