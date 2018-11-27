قال وزير التجارة السعيد جلاب إن الجزائر "جاهزة تقريبا" لتدويل منتجاتها، حيث أعلنت 2019، عاما وطنيا للصادرات خارج المحروقات.

وأوضح جلاب خلال ندوة صحفية عقدها على هامش الصالون الدولي للنقل واللوجستيك الذي افتتح أمس الإثنين : "كل شيء جاهز لتعزيز الصادرات وسوف نعلن 2019 سنة الصادرات خارج المحروقات".

وتمتد فعاليات الصالون الدولي للنقل واللوجستيك (لوجيستيكال 2018 ) من 26 إلى 29 نوفمبر بقصر المعارض بالجزائر.

واعتبر الوزير أن الجزائر لديها كل الإمكانيات للتموقع في الأسواق الأجنبية، مضيفا "لدينا البنية التحتية الضرورية والتنوع الصناعي والفلاحي الذي سيسمح لنا بإقحام منتجاتنا في الأسواق الأجنبية" .

وأوضح الوزير أن تنقلاته إلى الخارج في الآونة الأخيرة سمحت له باستكشاف الأسواق من أجل فرض المنتوج المحلي دوليا.

وإلى جانب الأسواق الأوروبية التي تطلب بقوة المنتجات الجزائرية سيما الفلاحية ومنتجات الصناعة الغذائية، أكد الوزير إن المتعاملين في مجال التصدير قادرين على التوجه نحو مناطق أخرى من العالم سيما إفريقيا وأمريكا الشمالية وروسيا وآسيا .

وبالنسبة لوزير التجارة ي فإن الصادرات خارج المحروقات ستمكن البلاد من تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تقليص اعتمادها الكبير على المحروقات. "إنجاح الصادرات يعد استدامة للتنمية الاقتصادية للجزائر" .

من جانب آخر، تطرق إلى دور اللوجستيك في ترقية الصادرات مدعما ذلك بقوله أن دفع الصادرات دون خدمات اللوجستيك ضرب من المستحيل". "اللوجستيك هو المحور المركزي لتعزيز الصادرات، لأنه إذا كنا نطمح إلى المنافسة في الأسواق الدولية، يجب علينا احترام التوقيت والسعر والجودة، وهذه المعايير الثلاثة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بقطاع اللوجستيك"، يتابع الوزير.

وقال جلاب بخصوص الصالون:" لاحظنا عددا من شركات اللوجستيك الناجحة من القطاعين العمومي والخاص مما يخلق المنافسة ويساهم في تخفيض أسعار الخدمات لفائدة الشركات المصدرة" . مشيرا إلى العامل الآخر الذي يمكن أن يقلل كثيرا من تكاليف الخدمات والذي يتمثل في إقامة روابط مباشرة بين موفري الخدمات اللوجستية والمتعاملين في مجال التصدير. وبالإضافة إلى ذلك، تطرق الوزير إلى مساهمة الدولة في دعم المصدرين من خلال صندوق دعم وترقية الصادرات وإلى الاتفاقيات الموقعة مؤخرا بين وزارة النقل ومختلف شركات اللوجستيك منها مجمع "لوجي ترانس".

وأكد جلاب "لقد تمكننا من تجاوز العوائق البيروقراطية وأي متعامل يريد شحن بضاعته مطالب فقط بإيداع ملفه لدى مؤسسة "لوجي ترانس" من أجل الحصول على فاتورته المدعمة". وفي هذا السياق، تحدث عن قافلة سيتم تصديرها خلال الأيام القادمة نحو نواكشوط (موريتانيا) في إطار تفعيل هذه الاتفاقية.