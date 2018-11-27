بن سلمان يطلب لقاء أردوغان في الأرجنتين

كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، طلب من الرئيس رجب طيب أردوغان لقاءه في بوينس آيرس على هامش قمة الـ20، وأن رده الأخير كان: "سنرى".

وقال أوغلو لصحيفة "زود دويتشي تسايتونج": "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاءه في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس على هامش قمة العشرين المقررة يومي 30 نوفمبر الجاري و1 ديسمبر المقبل"، ولفت أوغلو إلى أن الرئيس أردوغان لم يجب بوضوح، قائلا: "سنرى".

وأضاف أوغلو أن "الأشخاص الذين قدموا إلى تركيا (لقتل خاشقجي) لم يتصرفوا من تلقاء أنفسهم، ونحن متأكدون من ذلك. ما كانوا ليتجرؤوا على فعل هذا الأمر، وبالطبع أنا لا أتحدث بلا دليل".

وسبق لوزير الخارجية التركي أوغلو، وأن رد الجمعة الماضي في مؤتمر صحفي على سؤال حول إمكانية ترتيب لقاء بين الرئيس أردوغان وولي العهد السعودي "في حال طلب الأخير ذلك"، قائلا: "لا يوجد عائق لعقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".

وكان موقع "أهابر" التركي قد نشر خبرا مفاده بأن الرئيس التركي لن يلتقي بن سلمان خلال القمة، لتنفي الرئاسة التركية لاحقا صحة هذا الخبر.