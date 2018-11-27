محرز “الرجل المفتاح” في “مانشستر سيتي”!

وُصف الدولي الجزائري، رياض محرز، بـ”الرجل المفتاح” في تشكيلة “مانشستر سيتي”، ساعات قبل مواجهة “أولمبيك ليون”، في رابطة الأبطال الأوروبية.

وإعتبرت، جريدة “الدايلي ستار” بأن اليساري بمثابة “مفتاح” من مفاتيح اللعب في صفوف “مانشستر سيتي”، والتي سيعتمد عليها “بيب غوارديولا”.

وتوقعت الصحيفة مُشاركة الجناح الطائر أساسيا، سهرة اليوم، نظرا لتألقه اللافت خلال الخرجات الأخيرة لـ”السكاي بلوز”، بين “البريميرليغ” و”التشامبينس ليغ”.

وإكتفى إبن “سارسال” بالظهور كبديل، بداية الأسبوع في الدوري أمام “ويست هام”، بعدما عاد مُرهقا من سفريته رفقة المنتخب الوطني.