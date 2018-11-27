42 وكالة سياحية مؤهلة لتنظيم موسم "حج 2019''

كشف الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم الثلاثاء،عن قائمة الوكالات المؤهلة والمعتمدة لتنظيم عملية الحج لموسم 1440هـ/2019 م.

ونشرت الديوان عبر صفحته على "فيسبوك" أنه " بعد اجتماع اللجنة بتاريخ 24 نوفمبر 2018م بمقر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تم دراسة تقييم مشاركة وكالات السياحة والأسفار المرشحة لتنظيم عملية الحج لموسم 1440هـ/2019م، في الموسم الماضي 1439ه / 2018م حيث أسفرت العملية عن انتقاء اثنين وأربعين (42) وكالة سياحية منها وكالتين عموميتين موزعة على مطارات الإقلاع الخمس".

وأشار الديوان الى أنه تم تحديد "فترة الطعون بـ 48 ساعة من تاريخ الإعلان تسلم على مستوى مديرية نشاط الحج بالديوان الوطني للحج والعمرة بالقبة الجزائر العاصمة"