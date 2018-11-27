أويحيى : "مركب الفوسفات هو أكبر و أهم مشروع صناعي تطلقه الجزائر منذ ما يقارب عشرية"

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم الاثنين بتبسة بأن المشروع المندمج لتحويل الفوسفات هو "أكبر وأهم مشروع صناعي تطلقه الجزائر منذ ما يقارب عشرية."

وفي كلمته خلال مراسم التوقيع على اتفاق شراكة لتجسيد هذا المشروع بين مجمعي سوناطراك وأسميدال-منال و المجمعات الصينية المسيرة من طرف شركة سيتيك، قال أويحيى

"يعد المشروع المندمج لتحويل الفوسفات أكبر و أهم مشروع صناعي تطلقه الجزائر منذ عشرية من الزمن و الذي ستسمح آثاره بإحداث تغيير على منطقة شرق البلاد و ستعزز الاقتصاد الوطني" حسبما أكده السيد أويحيى خلال مراسم التوقيع على اتفاق شراكة لتجسيد هذا المشروع بين مجمعي سوناطراك و أسميدال-منال و المجمعات الصينية المسيرة من طرف شركة سيتيك.

وأضاف الوزير الاول بأن دخول هذا المشروع حيز الاستغلال بحلول 2022 سيضمن عائدات من العملة الصعبة "تقارب 2 مليار دولار من خارج المحروقات."

كما أفاد أويحيى بأن "الحوكمة الجيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مكنت الجزائر من تسيير ظرف اقتصادي صعب و ضمان الاستمرارية و رفع التحدي من أجل بلوغ مرحلة تبشر بمستقبل واعد للبلاد."

كما أكد الوزير الأول، بأن المشروع المندمج لتحويل الفوسفات بمنطقة بلاد الحدبة يعد "مشروعا كبيرا سيسمح بإعادة بعث الاقتصاد عبر كامل منطقة شرق البلاد".

و بعد ان اشار الى انه يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مراسم التوقيع على الاتفاق، اضاف ان هذا الاخير يشكل "خطوة في عملية تجسيد هذا المشروع الذي يشمل 4 ولايات بشرق البلاد".

كما أكد بأن هذا المشروع يشكل "قفزة نوعية" في العلاقات الجزائرية الصينية مشيرا إلى أن الشراكة في "مشروع كبير و جد هام" تعزز و تمتن العلاقات الثنائية.

وتحدث ايضا عن ورشات هذا المشروع التي تشمل على وجه الخصوص عمليات التهيئة و إنجاز ازدواجية خط السكة الحديدية و كهربتها مؤكدا أنه بدخول هذا المشروع الضخم حيز الاستغلال سيرتفع إنتاج الجزائر من الفوسفات الذي يقارب حاليا 1 مليون سنويا إلى 10 ملايين طن سنويا.

كما أوضح أويحيى بأن الجزائر هي البلد الثالث على المستوى العالمي في مجال احتياطي الفوسفات مؤكدا بأنه "سيتم تسخير جميع الإمكانيات من أجل تجسيد مشروع تحويل الفوسفات".

وسيسمح مركب الفوسفات الذي سخر له مبلغ استثمار ب6 ملايير دولار و الذي ينتظر أن يدخل مرحلة الاستغلال في سنة 2022 باستحداث 3 آلاف منصب شغل مباشر في حين أن ورشات الإنجاز الخاصة به عبر الولايات الأربع المذكورة آنفا ستضمن 14 ألف منصب شغل حسب ذات الوثيقة.

وسيضمن مركب الفوسفات عائدات بالعملة الصعبة تتجاوز 1،9 مليار دولار سنويا حسب ذات المصدر.

كما حضر مراسم التوقيع علاوة على السلطات المحلية المدنية و العسكرية للولايات المعنية بهذا المشروع وزراء كل من الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نور الدين بدوي و الطاقة مصطفى قيطوني و الصناعة و المناجم يوسف يوسفي.