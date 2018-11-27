الوكالة الفضائية الجزائرية تشرع في ربط المدارس والمستشفيات بالأقمار الصناعية

قال المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية عزالدين أوصديق أنه تم إمضاء اتفاقيات مع مختلف القطاعات لتزويدها بالخرائط الموضوعاتية التي تخص كل قطاع على حدة، مؤكدا أن الوكالة أداة للمساعدة في اتخاذ القرار.

وكشف أوصديق، اليوم الثلاثاء، خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية عن الشروع في ربط المدارس والمستشفيات الجزائرية بالقمر الجزائري الكوم سات 1، لتزويد هذه المؤسسات بإمكانية التعليم والطب عن بعد.

وأضاف إن الوكالة الفضائية تسعى لتزويد مختلف المؤسسات الوطنية بصور وخرائط موضوعاتية، تغطي اغلب الميادين والقطاعات، إضافة إلى اعتماد المعلومات التي تتيحها المؤسسة في التعاون الدولي خاصة مع دول الجوار.