نحو فرض شهادات التكوين في التعامل مع المواد الغذائية على التجار والفلاحين

كشف رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز، في تصريح لموقع TSAعربي، بأن وزارة التجارة تحضّر حاليا لبرنامج التكوين الاجباري في “النظافة الغذائية” بالنسبة للمتعاملين التجاريين و الفلاحيين في مجال المواد الغذائية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التكوين المهني التي ستتكفل بتكوين المهنيين في إطار دورات محدودة في كيفية التعامل مع المواد الغذائية و تعريفهم بالأخطار البيولوجية و الكيمياوية، وحسب نفس المصدر فإن وزارة التجارة ستفرض على المتعاملين مستقبلا تقديم شهادات التكوين لأعوان المراقبة و في حالة المخالفة يتعرض التاجر او الفلاح للعقوبة .

مطالب بترشيد استعمال المبيدات والمواد الكيماوية

ولم يخف رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز، المخاطر الكبيرة التي تهدّد صحة المستهلك الجزائري، نتيجة بقايا مبيدات الحشرات في الخضر و الفواكه، وبقايا المواد البيطرية في اللّحوم، مؤكدا بان تلك المواد باتت عاملا مباشرا لانتشار السرطان، مشيرا إلى الاستعمال المفرط للفلاحين في الجزائر للمبيدات والمواد الكيمياوية التي باتت تستعمل حسب حريز بشكل غير مضبوط و بصفة وقائية و ليس فقط في حالة مرض المتنوجات.

وفي هذا السياق طالب محدثنا السلطات العمومية باعتماد سياسية المحاربة البيولويجة التي تفرض ترشيد مستوى استهلاك مبيدات الحشرات، من خلال تطبيق برنامج “الحماية البيولوجية ” الذي سيخفض اعتمادات الدولة لقطاع الصحة الذي يصل حاليا الى 5000 مليار دينار سنويا حسب ذات المتحدث.

حملات المقاطعة جاءت بنتائج سلبية

وفي رده على سؤالنا بخصوص غياب صوت الفدرالية فيما يتعلق بحملات مقاطعة بعض المنتوجات تنديدا بارتفاع الأسعار، قال رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، “جربنا هذا السلوب منذ سنوات منذ بداية نشاط الفدرالية عام 2011، لكننا وجدناها طريقة غير مجدية، لانها لا تحدّد سبب المشكل، والأصل في علاج أي قضية بالنسبة لنا هو تحديد الأسباب ومطالبة السلطات المختصة بحله، خاصة وأن بعد المقاطعات قدّمت نتائج عكسية أدت الى الزيادة الأسعار”.

مصالح جلاب ترفض مقترح تحرير التجارة

في المقابل تحدث ذات المصدر عن رفض وزارة التجارة لمقرحهم بخصوص تحرير التجارة من اللوائح والقوانين التي باتت حسبه سببا مباشرا في ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية، وشدّد حريز قائلا: “التجارة لا تضبط باللوائح و القوانين و انما بوضع قيود على الجودة والمواصفات والسلامة، و هذا سيكون كافي لتنظيم السوق و اخراج كل الدخلاء من السوق”.