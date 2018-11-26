إرتفاع قياسي لإنتاج السعودية من النفط

إرتفع إنتاج السعودية من الخام إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في نوفمبر، حسبما صرح مصدر بقطاع النفط اليوم الاثنين، مع تزايد الضغط الذي يمارسه ترامب على المملكة للإحجام عن خفض الإنتاج في اجتماع أوبك الأسبوع المقبل .

وأشار المصدر إلى ان إنتاج السعودية من النفط الخام بلغ ما بين 11.1 مليون و11.3 مليون برميل يوميا خلال هذا الشهر.

وهبطت الأسعار إلى ما دون 60 دولارا للبرميل، بعدما وصلت إلى 85 دولارا للبرميل في أكتوبر الفارط.

ولفتت المصادر إلى أن الرياض تريد بقاء الأسعار فوق 70 دولارا للبرميل، وقال وزير الطاقة خالد الفالح هذا الشهر إن معروض النفط العالمي قد يتجاوز الطلب بأكثر من مليون برميل يوميا في العام المقبل، مما يتطلب من أوبك اتخاذ إجراء.

ومن المقرر أن تنظر أوبك في اتفاق على خفض الإنتاج حين تجتمع الأسبوع المقبل، لكن ترامب دعا السعودية مجددا للإحجام عن الخفض.

وغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر قائلا "رائع جدا أن أسعار النفط تنخفض (أشكرك أيها الرئيس ت.)" في إشارة إلى نفسه ، بأنه السبب وراء انخفاض اسعار النفط ، وشبه ذلك بخفض ضريبي كبير للاقتصاد.

وكان ترامب قد صرح في الأسبوع الماضي على تويتر "أسعار النفط تنخفض ... شكرا للسعودية، لكن لنخفض أكثر".

ويقول مراقبون للشأن السعودي إن ولي العهد سيسعى لتجنب المواجهة مع واشنطن، بما في ذلك على صعيد أسعار النفط .