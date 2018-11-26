بالصور : لنظام غذائي صحي...عليك بـ 5 وأحذر من 5

الطعام الصحي هو الطعام الغني بالعناصر الغذائية اللازمة لبناء الجسم وتقوية جهاز المناعة للوقاية من الأمراض المختلفة. اتفق الخبراء على أنه من الضروري تناول الأكل الصحي المتوازن المعتدل في الكميات والمختلف في الأنواع، الذي لا يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية أو النسب العالية من الدهون. وهو الطعام الذي يمد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة اليومية.يعرف الأكل الصحيّ بأنّه استهلاك الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائيّة بكميات مناسبة، ومن جميع أنواع الطعام، بحيث يشمل على كميات متوازنة من المجموعات الغذائية، فلا يمكن لمجموعة واحدة من الأغذية أن توفر جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للصحة الجيدة

:هذه خمسة نصائح تساعدك على الاستفادة من الأكل الصحي مع الاستمتاع بتناوله

1- تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية

يحتاج الإنسان لأكثر من 40 من العناصر الغذائية المختلفة لضمان صحة جيدة، وليس هناك نوع واحد من الطعام يستطيع تقديم كل هذه العناصر مجتمعة. فينبغي الحرص على ان يحتوي النظام الغذائي اليومي على الخبز ومنتجات الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان واللحوم ومنتجات الدواجن والأسماك مصادر البروتين الأخرى

2- تناول الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه بوفرة

لابد من تناول الخبز البني والأرز والسريال والمنتجات المصنعة من الحبوب الكاملة. بالإضافة لتناول من 2-4 ثمرات من الفاكهة و 3-5 ثمرات من الخضروات خلال اليوم

وينصح أيضا بتناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات للتغلب على الاحساس بالجوع، وبالتالي عدم تناول كميات كبيرة من الطعام. ولكن يراعى عدم تناول كميات كبيرة من الطعام خلال الوجبة الخفيفة حتى لا تتحول لوجبة أساسية

3- عدم تناول المشروبات المختلفة بعد تناول الطعام، كالشاى والعصائر وغيرها يساعد على هضم مثالى وامتصاص جيد.

4-اعتماد نظام غذائيّ يعتمد بشكل أساسيّ على الأغذية النباتيّة والزّيوت النباتيّة يُقلّل من خطر الاصابة بمرض الزّهايمر

5-عدم تخطّي الوجبات وتناولها في أوقات مُنتظمة، وعدم تجاهل الشّعور بالجوع؛ لأن ذلك يُؤدّي إلى الإفراط في تناول الطّعام لاحقاً

:بينما هناك خمسة امور عليك تجنبها لحياة صحية

1-النوم بعد الأكل مباشرة

يتسبب النوم بعد الأكل في زيادة الوزن حيث أن الدم بعد الأكل يكون ممتلئ بالسكريات التي يلزمها الحركة من أجل حرقها، ولكن النوم يتسبب في تحويل هذه السكريات إلى دهون بالجسم مما يتسبب في زيادة الوزن، كما أن النوم بعد الأكل مباشرة يؤخر عملية الهضم مما يجعل المعدة ممتلئة فقد تتسبب في الشعور بضيق التنفس نتيجة هذا الامتلاء.

-2الاكثار من اكل المقليات

أكدت الأبحاث أن تسخين الزيت إلى درجه ٣٦٥فهرنهايت تزيد من نسبة السموم في الزيت وتؤثر على الطعام.

وهناك مركب كيميائي HNE يتكون في الزيوت المعدة للقلي ونسبة السمية بها عالية جدًا، كما أشارت الأبحاث أن هناك مادة تتكون عند قلى الأطعمة التي تحتوى على النشويات أو الكربوهيدرات في درجة حرارة عالية.

3-القيام بالتمارين الرياضية بعد الاكل مباشرة

تجنُّب الركض أو مُمارسة رياضات القفز بعدَ تناول الطعام على الفور، لأنّها قد تؤدّي لآلامٍ شديدة في البطن، بالإضافة للشعور بالغثيان والدوار، ورُبما قد تؤدّي للاستفراغ. عدم الإطالة بمُمارسة التمارين وجعلها لمُدّة ساعة واحدة على الأكثر، فعلى الشخص أن يُهيّئ جسدهُ تدريجيّاً وأن يترُك لهُ المجال والوقت للهضم والتخلُص من الطعام الذّي تمَّ تناوله

4-شرب المياه الغازية

المعروف أن المشروبات الغازية تفاقم أمراضًا، مثل: السكري واضطرابات الكليتين، إلى جانب كونها تراكم في الجسم الدهون، مما له علاقة مباشرة بالسمنة.. تخيل أنك تشرب حلوى سائلة. -

يقبل الناس على تناول المشروبات الغازية في الأيام الحارة لاعتقادهم بأنها تزيل العطش وتشعرهم بالارتواء، وهذا الاعتقاد خاطئ تماماً، لأنها تخل بتوازن سوائل الجسم وتصيبه بالجفاف، إذ يحتاج الإنسان إلى شرب كمية من الماء تعادل سبعة أضعاف ما شربه من المشروبات الغازية لاستعادة هذا التوازن

الاكثار من اكل المخللات و الموالح-5

تحتوي المخللات على كمية كبيرة من الملح والخل والحامض الذي يعمل على حفظها، الأمر الذي يسبب مشاكل صحية لمن يعاني من أمراض القلب والكلى وغيرها.

– فالمخللات غير المخزنة بصورة سليمة على نسبة عالية من الفطريات التي تعد مواد سامة على الجسم وخاصة انها تعود بضرر شديد على خلايا الكبد وعضلات القلب والجهاز العصبي والكليتين والعضلات بشكل عام.

– تناول المخللات يساعد على الاصابة بالتهاب القولون ومن أعراضه المرضية: الاسهال والغازات وآلام في البطن والتقيؤ والارهاق العام و الصداع .

– تساعد على الاصابة بالبواسير وازدياد آلام البطن والغازات.

ومن الجدير بالذكر أنّ الأكل الصحي يساهم في الوقاية من سوء التغذية بجميع أشكالها، والوقاية من مجموعة من الأمراض المزمنة، ولكن يُؤخذ بعين الاعتبار إلى اختلاف التركيبة الدقيقة للأكل الصحي، أو النظام الغذائيّ حسب الاحتياجات الفردية، مثل: العمر، والجنس، والنشاط البدنيّ، وأسلوب الحياة، وعلى الأطعمة المتوفّرة محلياً، والعادات الغذائية والثقافية، ولكن كمبادئ أساسية للأكل الصحي فهي نفسها للجميع





