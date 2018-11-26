التائهون بجبال خراطة يعودون إلى ذويهم سالمين

تم العثور على الأشخاص الذين تاهوا بأعالي جبال “أذرار أملال” بآيت لعزيز التابعة لبلدية خراطة شرق بجاية، مساء الأحد، في صحة جيدة، وتتراوح أعمار المفقودين بين 40 و65 سنة، كانوا في رحلة تنزه بالمنطقة قبل أن يضلوا طريق العودة.

تفيد معلومات “الشروق” أن 18 شخصا، قد قرروا نهاية الأسبوع، تنظيم رحلة تنزه لاستكشاف جبال آيت لعزيز المذكورة آنفا، لكن عند المغرب لم يظهر من هذا الفوج سوى 4 أشخاص، قاموا بإخبار مصالح الحماية المدنية ورجال الأمن بغياب 14 فردا، الأمر الذي أحدث طوارئ حقيقية في ظل غياب التغطية اللاسلكية على مستوى جبال “أذرار أملال”، حيث تعذر في هذا السياق الاتصال بالأشخاص المفقودين هاتفيا.

وقد سمحت الهبة التضامنية الكبيرة التي شهدتها المنطقة من فرق الإنقاذ التابعة لمصالح الحماية المدنية وعناصر الشرطة والدرك الوطني وحتى السلطات المحلية والعشرات من المواطنين، من العثور على الأشخاص الذين تاهوا بجبال آيت لعزيز وهم بصحة جيدة، رغم التضاريس والمسالك الجبلية الوعرة التي تتميز بها المنطقة، حيث تم التكفل بهم مباشرة بعد العثور عليهم من قبل أعوان الحماية المدنية وكذا أطباء المؤسسة الاستشفائية لخراطة الذين جندوا بدورهم سيارات الإسعاف، كما تم تجنيد مروحية لهذا الغرض.

للإشارة فإن الأشخاص التائهين بجبال آيت لعزيز، ينحدرون من بلديات مختلفة بإقليم الولاية، قدموا إلى المنطقة بغرض التنزه واستكشاف المنطقة، لكنهم ضلوا في نهاية المطاف طريق العودة، بسبب الضباب الكثيف، حيث قضوا الليلة في الخلاء قبل أن يتم العثور عليهم بصحة جيدة.