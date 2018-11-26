محرز أمام طريق مفتوح للعودة للتألّق

لمّح مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا، لإعتماده على الدولي الجزائري رياض محرز، خلال مواجهة ليون الفرنسي في دوري الأبطال.

ونشط غواديولا ندوة صحفية منذ قليل كشف فيها عن غياب ثلاث أسماء بداعي الإصابة ويتعلق الأمر بكل من بيرناردو، خيسوس وغاندوغان.

مشيرا في ذات الوقت لإعتماده على الأكثر جاهزية لحسم التأهّل غداً في صورة محرز الذي يتواجد في أحسن أحواله.

يذكر أن مواجهة ليون سيكون لها طعم خاص لمحرز الذي يعرف جيدا الكرة الفرنسية التي كانت فيها بداياته الأولى في عالم الإحتراف.