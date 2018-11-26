تسليم مشروع الكابل البحري بين الجزائر وإسبانيا قريبا

كشف الرئيس المدير العام لإتصالات الجزائر، عادل خمان، اليوم الإثنين، أن مشروع إنجاز كابل الألياف البصرية البحري.

الرابط بين الجزائر و إسبانيا على مستوى الجزائر العاصمة، وهران، ومدينة فالنسيا الإسبانية، بالقرب من الإنتهاء.

وصرح خمان لـ “وأج”، اليوم الإثنين، أن إنجاز نظام الكوابل البحرية الرابط بلدنا بإسبانيا والمعروف بمشروع “أورفال/ألفال، ORVAL/ALVAL”.

على وشك الإنتهاء مع مد بنسبة 100 بالمائة، فيما يخص الجزء البحري وإستكمال محطات التثبيت الثلاثة.

وأضاف ذات المتحدث، أن الإستكمال الكلي لهذا المشروع و دخوله حيز الخدمة المرهون على إنجاز أشغال الربط، التي ستدوم بضعة أسابيع يخضع لموافقة السلطات الاسبانية”.

وأكد أن هذا النظام الذي سيعزز الشريط العابر الدولي، المقدر بـ400 جيغابايت للثانية قابل للتوسع، إلى غاية 10 تيرابايت للثانية.

وعن مشروع ميديكس MEDEX، أوضح الرئيس المدير العام لإتصالات الجزائر، أن هذا المشروع المتضمن ربط شبكة الليف البصري الجزائري بالنظام البحري الدولي.

الرابط بين الولايات المتحدة و آسيا عبر المتوسط يوجد في مرحلة الإستكمال.

مشيرا إلى أن هذا النظام، سيعزز الشريط العابر الدولي بـ200 جيغابايت للثانية وسيوسع إلى 2.2 تيرابايت للثانية.