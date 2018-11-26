الإتحاد الأسيوي يكرم بونجاح

تسلم الدولي الجزائري بغداد بونجاح مهاجم فريق نادي السد القطري اليوم الاثنين بالدوحة جائزة أفضل هداف لرابطة أسيا لكرة القدم 2018 خلال حفل تكريم من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكان بغداد بونجاح قد حسم لقب هداف رابطة أبطال آسيا 2018 برصيد 13 هدفاً ومعادلاً الرقم القياسي لأفضل هداف في المسابقة في موسم واحد.

وجاء التكريم بحضور محمد غلام البلوشي المدير الرياضي للنادي وعبد الله البريك مدير الفريق الأولي والمدير الفني البرتغالي جوزفالدو فيريراي والجهازين الفني والإداري ولاعبو الفريق وذلك قبل انطلاق الحصة التدريبية الرئيسية اليوم الاثنين استعداداً لمواجهة الخور المقبلة.

وأبدى بغداد سعادته بالتتويج بلقب هداف رابطة الأبطال وقال"سعيد جدًا بهذا التتويج وأوجه الشكر لكل زملائي في الفريق والجهازين الفني والإداري والجائزة التي حصلت عليها ستكون لها تأثير إيجابي على الفريق في قادم المنافسات وهذا التتويج يعد ثمار جهد كل زملائي في الفريق".

وأضاف المهاجم الدولي "خضنا موسم قوي في مسابقة رابطة الأبطال وكنا نتمنى الصعود للمباراة النهائية وهذا ما سوف نسعى أليه في النسخة المقبلة".

وتابع بونجاح حديثه قائلا " فخور بلقب هداف رابطة الأبطال وأتمنى تقديم الأفضل مع الزعيم في الاستحقاقات المقبلة".

يذكر أن الدولي الجزائري ساهم الأسبوع الفارط في الفوز العريض للخضر أمام طوغو (4-1) في لومي لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كاس إفريقيا 2019 بتوقيعه للهدف الرابع.