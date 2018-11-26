النيابة العامة ترد على اتهامات "تعذيب الصحافيين و الفنانين المعتقلين"

نفت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر الأخبار التي تحدثت عن تعرض بعض المعتقلين للتعذيب خلال فترة اعتقالهم بالسجن.

وأكدت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر، اليوم الاثنين في بيان لها، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية أن كل إجراءات التحقيق تتم "في إطار احترام قانون الإجراءات الجزائية والضمانات التي يوفرها للمشتكى منه".

وفي رد على ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإعلامية من "تصريحات خطيرة متهمة الضبطية القضائية بممارسة التعذيب أثناء الحجز تحت النظر الغرض منها التأثير على مجريات قضية قيد المحاكمة"، حذرت النيابة العامة "من توجيه أي اتهامات خطيرة في هذا الشأن لأي جهة كانت دون أدلة تثبت ذلك".

وشددت النيابة العامة على أنه "ونظرا لخطورة هذه الاتهامات والتصريحات فإن النيابة العامة، بصفتها مديرة الضبطية القضائية، تؤكد أن كل إجراءات التحقيق تمت في إطار احترام قانون الإجراءات الجزائية والضمانات التي يوفرها للمشتكى منه، كما أنها لم تتلق أي شكوى في الوقائع محل الاهتمام سواء أثناء التحقيق الابتدائي أو بعده".