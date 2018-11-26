بسبب برمجة أعمال صيانة لنظام المعلومات الخاص بوكالات اتصالات الجزائر

انقطاع في خدمات تسديد الفواتير وتعبئة الانترنت يوم الخميس المقبل

انقطاع في خدمات تسديد الفواتير وتعبئة الانترنت يوم الخميس المقبل

أعلنت اتصالات الجزائر لزبائنها ، اليوم الإثنين في بيان ، أنه سيتم تعليق عمليات تسديد الفواتير الهاتفية وتعبئة حسابات الانترنت طيلة يوم الخميس المقبل 29 نوفمبر 2018 ، وهذا بسبب برمجة عملية صيانة لنظام المعلومات الخاص بالمؤسسة .

وأكد بيان اتصالات الجزائر ، أنه سيتم تعليق عمليات تسديد الفواتير الهاتفية و تعبئة حسابات الأنترنت (ADSL/4GLTE/WIFI) خلال عملية الصيانة، أما بالنسبة لخدمات "خلاص، الذهبية و Satim و عمليات التعبئة باستعمال الموزع الصوتي (1500) وخدمة التعبئة الخاص بالجيل الرابع LTE" ، فإن فترة تعليق الخدمة ستمتد من 29 نوفمبر 2018 ابتداء من الساعة 00:00 سا إلى غاية ليلة 30 نوفمبر 2018.

وأوضحت اتصالات الجزائر ، أنها تسعى من خلال إنشاء نظام جديد للمعلومات، إلى تحسين تجربة الزبائن، وإثراء تشكيلة منتجاتها والاستجابة لتطلعات عملائها من خلال تقديم عروض أكثر مرونة تتماشى مع احتياجات الجميع.

القراءة من البلاد

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