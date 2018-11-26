انقطاع في خدمات تسديد الفواتير وتعبئة الانترنت يوم الخميس المقبل

أعلنت اتصالات الجزائر لزبائنها ، اليوم الإثنين في بيان ، أنه سيتم تعليق عمليات تسديد الفواتير الهاتفية وتعبئة حسابات الانترنت طيلة يوم الخميس المقبل 29 نوفمبر 2018 ، وهذا بسبب برمجة عملية صيانة لنظام المعلومات الخاص بالمؤسسة .

وأكد بيان اتصالات الجزائر ، أنه سيتم تعليق عمليات تسديد الفواتير الهاتفية و تعبئة حسابات الأنترنت (ADSL/4GLTE/WIFI) خلال عملية الصيانة، أما بالنسبة لخدمات "خلاص، الذهبية و Satim و عمليات التعبئة باستعمال الموزع الصوتي (1500) وخدمة التعبئة الخاص بالجيل الرابع LTE" ، فإن فترة تعليق الخدمة ستمتد من 29 نوفمبر 2018 ابتداء من الساعة 00:00 سا إلى غاية ليلة 30 نوفمبر 2018.

وأوضحت اتصالات الجزائر ، أنها تسعى من خلال إنشاء نظام جديد للمعلومات، إلى تحسين تجربة الزبائن، وإثراء تشكيلة منتجاتها والاستجابة لتطلعات عملائها من خلال تقديم عروض أكثر مرونة تتماشى مع احتياجات الجميع.