هني يفتتح عداد أهدافه في الدوري الروسي

وقع المهاجم الجزائري، سفيان هني، على أول أهدافه هذا الموسم في البطولة الروسية مع نادي سبارتاك موسكو، عندما هز شباك الضيف كريليا سوفيتوف، في مواجهة الجولة الـ15 التي انتهت لصالح فريقه بنتيجة 3/1.

وقع المهاجم الجزائري، سفيان هني، على أول أهدافه هذا الموسم في البطولة الروسية مع نادي سبارتاك موسكو، عندما هز شباك الضيف كريليا سوفيتوف، في مواجهة الجولة الـ15 التي انتهت لصالح فريقه بنتيجة 3/1.

وأدرك سفيان هني التعادل لسبارتاك موسكو في الدقيقة 59 بعدما كان متأخرا في النتيجة، ونجح في ترويض كرة عرضية وضعها في شباك كريليا سوفيتوف الفريق الأسبق لحارس مرمى الخضر رايس أمبولحي، ليتمكن من افتتاح عداد أهدافه في الدوري الروسي هذا الموسم، بعد أن كان قد سجل هدفين، أحدهما في مسابقة كأس روسيا، والآخر في بطولة الرابطة الأوروبية.

وأشارت مصادر إعلامية روسية الماضية، إلى أن سبارتاك موسكو يأمل في التخلص من سفيان هني، في الميركاتو الشتوي، بسبب راتبه السنوي المرتفع الذي يتجاوز مليوني يورو، لم يقدم اللاعب الأشياء التي كانت منتظرة منه في فريق العاصمة موسكو إذ شارك اللاعب طوال تجربته الاحترافية في روسيا في 25 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6 أهداف.