قتيل وخسائر بالجملة بسبب رياح هوجاء في العاصمة وعدة ولايات

تسببت شدة الرياح التي هبت على المناطق الشمالية للوطن والعاصمة على وجه الخصوص وضواحيها، الإثنين، بعد ما فاقت 70 كلم/سا، في تسجيل العديد من الحوادث المأساوية، مخلفة قتيلا بأولاد فايت متأثرا بجروحه اثر انهيار جدار يحيط بمشروع انجاز المركز التجاري “جاردن سيتي”، فضلا عن سقوط جدار آخر لبناية قديمة بحي بلوزداد مخلفا خسائر مادية أتت على 3 سيارات كانت مركونة بالموقع.

عاشت العديد من الأحياء على مستوى العاصمة، الإثنين، حالة من الذعر نتيجة تسجيل حوادث مختلفة تزامنا وشدة الرياح التي عرفتها المنطقة بعد ما بلغت 70 كلم/ سا، حيث سارعت مصالح الحماية المدنية للنجدة والتدخل، في حين ظلت العائلات القاطنة بالبنايات الهشة تترصد أي طارئ أو سقوط أجزاء من الأسقف والشرفات.

وسجلت الحماية المدينة للعاصمة في حدود الحادية عشرة و20 دقيقة، وفاة شاب يبلغ من العمر 28 سنة، يدعى “رياض. ش” يعمل بورشة شركة انجاز المركز التجاري الجديد بأولاد فايت، مختص في التزفيت، اثر انهيار الجدار الذي يحيط بالمشروع فوقه، حيث تم نقله من طرف الحماية المدنية التي جندت شاحنة تدخل وسيارة إسعاف لنقل جثة الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بني مسوس.

كما سجل انهيار جدار لبناية قديمة ببلوزداد فوق 3 سيارات كانت مركونة بالموقع الذي حول إلى “باركينغ” فوضوي، مخلفا خسائر معتبرة في السيارات، أما بشوفالي في بوزريعة أدى سقوط شجرة على حافة حافلة نقل الطلبة إلى حدوث ارتباك وسط الطلبة، في حين سجلت بعض الخسائر الطفيفة على الحافلة.