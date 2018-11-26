بلماضي سيستدعي شتي لتربص قطر تمهيدا لـ”الكان”

قالت مصادر “الشروق”، إن المدافع الأيسر لشبيبة القبائل إلياس شتي، سيكون على رأس قائمة اللاعبين المحليين المدعوين للمشاركة في تربص شهر ديسمبر المقبل، الذي سيبرمج في العاصمة القطرية الدوحة، حيث سيتخلل التربص إجراء مباراة ودية مع المنتخب القطري.

وأضافت ذات المصادر أن بلماضي أعجب كثيرا بالمستويات التي قدمها لاعب الشبيبة في مرحلة الذهاب من البطولة، الأمر الذي جعله يتخذ قرار إدماجه مع المنتخب المحلي في شهر ديسمبر المقبل، تحضيرا للاعتماد عليه مع المنتخب الأول تحسبا لكأس أمم إفريقيا القادمة المقررة منتصف العام الداخل 2019 في الكاميرون.

وفي سياق آخر، تطير تشكيلة شبيبة القبائل إلى العاصمة المغربية الرباط رسميا يوم 4 ديسمبر الداخل بهدف التربص هناك لمدة 20 يوما، ومن ثم شحن البطاريات من جديد، تحسبا لمرحلة الإياب من الرابطة المحترفة الأولى “موبيليس”، التي أنهى فيها “الكناري” الشطر الأول من المسابقة في الصف الثاني من الترتيب العام بـ 26 نقطة، خلف بطل الشتاء اتحاد العاصمة الذي جمع 33 نقطة.

ويهدف المدرب الفرنسي للشبيبة فرانك دوما، خلال تربص المغرب، إلى تصحيح الأخطاء المرتكبة في مرحلة الذهاب من البطولة، وبالخصوص في المباريات الأخيرة، حيث تعثرت الشبيبة في “بولوغين” أمام اتحاد العاصمة بهدف دون رد، قبل أن يجدد زملاء الحارس صالحي العهد مع الانتصارات بفوز صعب على نصر حسين داي بهدفين مقابل هدف، قبل أن يسقط الفريق ثانية في مناسبتين متتاليتين أمام شباب قسنطينة داخل الديار بهدفين نظيفين وأمام أهلي البرج على ملعب الأخير في ختام مرحلة الذهاب.

يشار أن إدارة شبيبة القبائل كانت قد منحت كافة اللاعبين عقب مواجهة البرج راحة، على أن تكون العودة إلى التدريبات في الثاني من ديسمبر المقبل على ملعب 1 نوفمبر 1954 بتيزي وزو، قبل السفر إلى المغرب في الرابع من الشهر ذاته، علما أن المدرب دوما يريد جلب قلب هجوم حقيقي ومتوسط ميدان بهدف تعزيز المنصبين مستقبلا، وذلك بعد تسريح الثنائي بوخنشوش وبن علجية.