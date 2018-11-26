النيابة العامة تنفي “تعذيب” الصحافيين و الفنانين أثناء حجزهم

نفت النيابة العامة، “الإتهامات التي طالتها بخصوص ممارسة التعذيب أثناء الحجز تحت النظر” لعدد من الصحافيين والفنانين، مؤكدة “أن كل إجراءات التحقيق تمت في أطار احترام قانون الإجراءات الجزائرية و الضمانات التي يوفرها للمشتكي منه”.

واعتبرت النيابة العامة (مديرة الضبطية القضائية)، في بيان لها اليوم الاثنين 26 نوفمبر، بأن “الغرض من تلك الاتهامات التي وصفتها بالخطيرة، هو التأثير على مجريات القضية قيد المحاكمة. مشيرة إلى عدم تتلقيها أية شكوى في الوقائع محل الاتهام سواء أثناء التحقيق الابتدائي أو بعده”. وفي هذا السياق “حذّرت ذات الهيئة من توجيه أية اتهامات خطيرة في هذا الشأن دون أدلة تثبت ذلك”.

وكان عدد من الصحافيين وحتى الفنانين قد نشروا خلال اليومين الماضيين، عددا من التصريحات المصورة تم التطرق فيها لمجريات التحقيق معهم امام الضبطية القضائية، وتوجيه بعضهم اتهامات للعدالة الجزائرية وصفها بعض الحقوقيين بـ”الخطيرة”.