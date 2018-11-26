بقيمة 6 ملايير دولار.. الجزائر تُدشن مشروع ضخم لإنتاج الفوسفات

وقع مجمعي سونطراك و”أسميدال- منال” اليوم الإثنين، على إتفاق شراكة مع المجمعات الصينية المسيرة من طرف شركة سيتيك لإنجاز مشروع مندمج لاستغلال وتحويل الفوسفات والغاز الطبيعي لمناجم منطقة بلاد الحدبة بولاية تبسة، شرقي البلاد.

وجرى التوقيع على الاتفاق من طرف الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك” عبد المؤمن ولد قدور والرئيس المدير العام لشركة سيتيك الصينية، شان كسياويجيا، بمديرية تحويل الغاز بمنطقة عقلة أحمد على بعد 22 كلم عن بئر العاتر التي تقع على بعد 106 كلم جنوب عاصمة الولاية.

ويعد هذا المشروع المندمج لاستغلال وتحويل الفوسفات والغاز الطبيعي الذي يمتلك الطرف الجزائري فيه 51 % مقابل 49 % بالنسبة للطرف الصيني، مقسمًا بين منجم بلاد الحدبة بتبسة على 2045 هكتار، أرضية وادي الكبريت بسوق أهراس المتربعة على 1484 هكتار، أرضية حجر السود بسكيكدة على 149 هكتار وميناء عنابة على 42 هكتار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وجاء في البطاقة التقنية للمشروع، أن مركب الفوسفات الذي سخر له مبلغ استثمار بـ 6 ملايير دولار والذي ينتظر أن يدخل مرحلة الاستغلال في سنة 2022 سيسمح باستحداث 3 آلاف منصب شغل مباشر في حين أن ورشات الإنجاز الخاصة به عبر الولايات الأربع المذكورة آنفا ستضمن 14 ألف منصب شغل. كما سيضمن مركب الفوسفات عائدات بالعملة الصعبة تتجاوز 1.9 مليار دولار سنويًا.

وحضر مراسم التوقيع على الاتفاق علاوة على السلطات المحلية المدنية والعسكرية للولايات المعنية بهذا المشروع، كل من وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، الطاقة مصطفى قيطوني والصناعة والمناجم يوسف يوسفي.