توقف قطارات الضاحية الغربية للعاصمة

شهدت حركة القطارات بالضاحية الغربية للجزائر العاصمة اليوم الاثنين توقفا تاما بسبب سقوط الكوابل الكهربائية للسكة الحديدية بفعل الرياح القوية وذلك بين محطتي بئر التوتة وبوفاريك (ولاية البليدة)، حسبما علم عن مصدر من الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية.

وأوضح اكتوش عبد الوهاب نائب المدير العام للمؤسسة أن حركة القطارات بالضاحية الغربية للجزائر العاصمة شهدت توقفا تاما منذ منتصف نهار اليوم بسبب سقوط الكوابل الكهربائية للسكة الحديدية بين محطتي بئر التوتة وبوفاريك (ولاية البليدة) بفعل تساقط أغصان الأشجار المحاذية للسكة على تلك الكوابل جراء الرياح القوية التي تعرفها المنطقة.

وقال المتحدث أن الفرقة التقنية للمؤسسة تعمل حاليا على تصليح العطب الذي مس الكوابل الكهربائية في اقرب وقت ممكن , مشيرا انه تم و أولا إصلاح العطب الذي مس كوابل خط بئر التوتة/زرالدة إلا أن قوة الرياح صعبت من الأمر.

وسجل الحادث تحديدا--كما قال-- بالنقطة الكيلومترية رقم 37/900، موضحا أن الفرقة التقنية للصيانة تعمل بكل جهدها حاليا من أجل إعادة بعث حركة القطارات على مستوى الضاحية الغربية للعاصمة بعد إصلاح هذا العطب.