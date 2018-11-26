منع إدخال 500 طن من مسحوق الحليب بميناء وهران

منعت مصالح مراقبة الصحة النباتية بالميناء الجاف لوهران دخول حمولة 500 طن من مسحوق الحليب فاسدة، بحسب ما أفاد به أمس الأحد المديرية الجهوية للتجارة بالولاية.

وحسب ما نقلته وكالة الانباء الجزائرية عن المديرية، فإن مصالح مراقبة الحدود بالميناء الجاف للسانيا رفضت دخول شحنة من 500 طن من مسحوق الحليب بقيمة 206 مليون دج المستوردة من الأرجنتين من قبل متعامل عمومي بسبب حالتها الفاسدة.

وصرح رئيس مصلحة المتابعة والمراقبة والتخطيط، فؤاد هلايلي، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه المادة الغذائية غير الصالحة للاستهلاك سيتم إعادتها أو إتلافها محليا .

للإشارة تضم المديرية الجهوية للتجارة لوهران ولايات وهران ومستغانم وسيدي بلعباس وعين تموشنت وتلمسان.