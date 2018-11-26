رونار يرفض مواجهة الخضر

كشف مصدر مسؤول للموقع الإلكتروني المغربي" هسبريس" أن الناخب الوطني جمال بلماضي، ألح على مواجهة منتخب من شمال إفريقيا في مارس المقبل تأهبا لخوض نهائيات كأس إفريقيا 2019، التي تستضفيها الكاميرون جوان المقبل.

وحسب الصحيفة، فإن جمال بلماضي كان يفاضل بين المغرب وتونس، لمواجهة أحدهما في شهر مارس المقبل والذي يتزامن مع الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا.

فيما فضل المدرب المغربي هيرفي رونار مواجهة منتخب أوروبي وديا، رافضا مواجهة أي فريق مغاربي، غير أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أقنعته بضرورة مواجهة نسور قرطاج تفعيلا لاتفاق مسبق بينهما، حسب الصحيفة.

وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، أمس الأحد، أن المنتخب الأول سيواجه، يوم الـ26 من مارس المقبل، نظيره الجزائري وديا في الجزائر.

وسيخوض يوم 26 مارس المقبل مباراة ودية، ولم يكشف بعد عن هوية المنتخب الذي سيواجه الأسود، وترجح المصادر أن يكون منتخبا أوروبيا.