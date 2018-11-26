إطار بوزارة الدفاع يتحدث عن إمكانية تأدية الإناث لواجب الخدمة الوطنية

كشف الإطار بمديرية الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني المقدم طارق ديباش أن "نواب البرلمان بإمكانهم اقتراح إدراج الفتيات في الخدمة الوطنية الإجبارية".

وأكد المقدم ديباش خلال اليوم البرلماني حول: "الخدمة الوطنية، واجب وشرف"، بمقر المجلس أن "الدستور الجزائري واضح في هذه النقطة في مادته الثالثة التي تؤكد أن الخدمة الوطنية إلزامية لكل للمواطنين الجزائريين البالغين من العمر 19 سنة"

وأشار ذات المتحدث إلى أن "الدستور فيما يخص الخدمة الوطنية لم يحدد جنس المواطن أ كان ذكر أو أنثى".

من جهة أخرى، قال الإطار بمديرية الخدمة الوطنية أن نسبة التجنيد بالجيش الشعبي الوطني وصلت نسبتها إلى 100 بالمائة، رغم ذلك يبقى الحفاظ على الخدمة الوطنية عاملا أساسيا بحكم أنها تحافظ على اللحمة بين الجيش والأمة.