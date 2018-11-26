شراكة جزائرية ـ صينية لاستغلال الفوسفات

تم التوقيع اليوم الإثنين، بتبسة، على اتفاق شراكة بين مجمعي "سوناطراك" و"أسميدال- منال" والمجمعات الصينية المسيرة من طرف شركة سيتيك لإنجاز مشروع مندمج لاستغلال وتحويل الفوسفات والغاز الطبيعي لمناجم منطقة بلاد الحدبة خلال حفل أشرف عليه الوزير الأول أحمد أويحيى.

وتم التوقيع على الاتفاق من طرف الرئيس المدير العام لمجمع "سوناطراك" عبد المؤمن ولد قدور والرئيس المدير العام لشركة سيتيك شان كسياويجيا بمديرية تحويل الغاز بمنطقة عقلة أحمد على بعد 22 كلم عن بئر العاتر التي تقع على بعد 106 كلم جنوب عاصمة الولاية.

ويعد هذا المشروع المندمج لاستغلال وتحويل الفوسفات والغاز الطبيعي الذي يمتلك الطرف الجزائري فيه 51 % مقابل 49 % بالنسبة للطرف الصيني مقسما بين منجم بلاد الحدبة بتبسة على 2045 هكتار، أرضية وادي الكبريت بسوق أهراس المتربعة على 1484 هكتار، أرضية حجر السود بسكيكدة على 149 هكتار وميناء عنابة على 42 هكتار، حسب البطاقة التقنية لهذا المشروع.

وسيسمح مركب الفوسفات الذي سخر له مبلغ استثمار بـ 6 ملايير دولار والذي ينتظر أن يدخل مرحلة الاستغلال في سنة 2022 باستحداث 3 آلاف منصب شغل مباشر في حين أن ورشات الإنجاز الخاصة به عبر الولايات الأربع المذكورة آنفا ستضمن 14 ألف منصب شغل، حسب ذات الوثيقة.

وسيضمن مركب الفوسفات عائدات بالعملة الصعبة تتجاوز 1.9 مليار دولار سنويا.

وخلال مراسم التوقيع على الاتفاق تم عرض المشروع المندمج لاستغلال وتحويل الفوسفات.

كما حضر مراسم التوقيع علاوة على السلطات المحلية المدنية و العسكرية للولايات المعنية بهذا المشروع وزراء كل من الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي والطاقة مصطفى قيطوني والصناعة والمناجم يوسف يوسفي .