سليماني يثير إستياء جماهير فنربخشة

كانت الصحافة التركية قد تناقلت خلال الأيام الماضية، تصريحات للدولي الجزائري إسلام سليماني، يعد فيها جماهير فينرباتشي بالتسجيل من جديد بمناسبة مواجهة طرابزون سبور.

غير أن سليماني أخلف بوعده لما فشل في زيارة شباك طرابزون سبور سهرة أمس الأحد في الدوري التركي الممتاز، ليضع نفسه في موقف محرج مع الجماهير على وجه التحديد، وهي التي كانت تنتظر منه مستويات أفضل عند استقدامه على شكل إعارة من ليستر سيتي، حيث نجح الدولي الجزائري في توقيع هدف واحد فقط لحد الآن في الدوري، بالإضافة إلى هدفين آخرين في منافسات "أوروبا ليغ"، وفي الوقت الذي يبقى فيه سليماني عاجزا عن زيارة الشباك، فإن المهاجم الآخر السويسري مايكل فراي وقع هدفا جديدا، رغم خسارة فينرباتشي في طرابزون (2-1).