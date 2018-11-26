انفجار قارورة غاز يهدم منزلا بالجلفة

أدى، صبيحة اليوم، انفجار قارورة غاز البوتان بقرية المعلبة بالجلفة، إلى انهيار منزل من ثلاث غرف.

وأفادت مصادر عليمة لـ "الخبر"، أن الانفجار خلف خسائر مادية وتسبب في إصابة شخص يبلغ من العمر 50 سنة بحروق من الدرجة الثانية، حيث تم نقله إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى الجلفة من طرف رجال الحماية المدينة.

ويذكر أنه في نفس المنطقة و في ليلة سابقة تم إنقاذ زوجين يبلغان من العمر 27 و 28 سنة من الموت المحقق إثر استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.