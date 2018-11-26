إعادة إسكان 180 عائلة ببلديتي سطاوالي وزرالدة

ستعرف بلديتا سطاوالي وزرالدة، اليوم الإثنين، إعادة إسكان لعائلات في إطار المرحلة الثالثة لعملية للترحيل رقم 24.

العملية التي ستستفيد منها 180 عائلة من سكنات اجتماعية عبر موقعين للبيوت القصديرية بإقليم البلديتين المذكورتين، تندرج في إطار برنامج القضاء على البيوت القصديرية المحاذية للوديان ومواقع الأراضي المستقبلة للمشاريع.

وستوجه هذه العائلات إلى سكنات جديدة ببلديات الشراقة،بوروبة، جسر قسنطينة، براقي، الدرارية والكاليتوس.

المواقع المعنية بالمقاطعة الإدارية لزرالدة، هي 176 عائلة قاطنة بالحي القصديري المسمى "قوماز"المحاذي لضفاف وادي بوكراع بسطاوالي.

4 عائلات تقطن في الأرضية المخصصة لمشروع إنجاز الملعب البلدي وكذا تهيئة حي سكني بلدية زرالدة .

ومن المقرر ترحيلهم إلى مواقع حي 264 من حصة 1200 مسكن بسلاماني ببلدية الكاليتوس وحي 1200 مسكن بحوش ميهوب ببلدية براقي وحي 250 مسكن بدرارية وحي 250 مسكن بالشراقة وحي 240 مسكن ببوروبة وحي 100 مسكن بحوش مقنوش ببلدية جسر قسنطينة.