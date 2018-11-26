نتنياهو: زيارة رسمية للسودان

كشفت هيئة البث الصهيونية ، عن أن الوجهة القادمة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ستكون دولة السودان.

ونقلت عن مصادر خاصة أن "إسرائيل تعمل على بناء علاقات مع هذه الجمهورية الإفريقية".

كما أشارت إلى أن "من بين أهداف الزيارة المرتقبة تقليص مسافة الرحلات الجوية بين إسرائيل والقارة الأمريكية الجنوبية.

وهو الأمر الذي يستلزم استخدام المجال الجوي لكل من السودان وتشاد".

وقال نتنياهو أمس، أثناء استقباله رئيس تشاد إدريس ديبي ، أنه سيبني على زيارته الأخيرة إلى سلطنة عمان بمزيد من الزيارات لدول العالم العربي "قريبا جدا".

كما رحب نتنياهو بزيارة ديبي واعتبرها "إنجازا دبلوماسيا إضافيا".

وكانت تشاد قد قطعت العلاقات مع إسرائيل في عام 1972، وديبي هو أول زعيم للدولة الإفريقية ذات الأغلبية المسلمة يزور الدولة اليهودية.