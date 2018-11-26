الحراقة في الجزائر : ظاهرة تعود بقوة وسط صمت رهيب من الحكومة والأحزاب

عادت ظاهرة “الحرقة” بقوة مؤخرا، لتعود معها مآسي عائلات تفقد أبناءها إما غرقا في البحر الابيض المتوسط، الذي بات مقبرة للشباب، أو بين أوضاع مزرية في دول أوربا، مثل تيهان شباب جزائريين في جبال سلوفينيا.

ورغم قساوة الطقس وتقلبات الجو، إلا أن بيانات وزارة الدفاع الوطني تخبرنا يوميا عن اعتراض قوارب العشرات من الحراقة، آخرها إحباط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ (18) شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بعنابة، وقبلها بيوم أحبط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ (29) شخصا بكل من وهران وعنابة.

وقبل أيام، زارت ” tsa عربي” عائلات 13 شابا من أبناء حي “لابوانت” بالجزائر العاصمة، الذين قضى غالبيتهم غرقا على ضفاف جزيرة سردينيا، ولم ينجو منهم سوى ثلاثة شباب، ونقلت حرقة هؤلاء الأولياء على فلذات أكبادهم الذين غادروا دون رجعة.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لشباب تاهواو يواجهون الموت في أوربا، بينها فيديو يظهر مأساة حراقة جزائريين في جبال سبوفينيا، وهم يسيرون ببطئ بين الثلوج، وتبدو عليهم ملامح التعب والارهاق وتأثرهم ببرودة الطقس، وخاطب أحد الحراقة واسمه “يوسف” ويبدو من لهجته أنه ينحدر من الجزائر العاصمة الشباب بالقول “اياكم ان تقوموا بالحراقة يا اخوتي انها صعبة جدا”، وأضاف “أضعنا اثنين من وملائنا وأتمنى ان ينجوا من الموت”.

ورغم كل هذا الا ان الحكومة تتجاهل تماما التطرق الى هذه الظاهرة، كما لا توجد أي دراسات موضوعية لمحاربتها، في وقت تواصل هذه الظاهرة استنزاف الشباب من مختلف الأعمار أملا في حياة أفضل في الضفة الأخرى، إما بحثا عن العمل وتحسين الأوضاع الاجتماعية أو بحثا عن الرفاه.

ويتزامن استمرار الحكومة غض طرفها عن الظاهرة مع تجاهل من الاحزاب السياسية التي يبدو أن فقدان العشرات من الشباب يوميا في عرض البحر لا يهمها، وتتساوى في ذلك أحزاب السلطة أو المعارضة الذين بات انشغالهم محصور في قضايا أخرى.