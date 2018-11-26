"لعبة القط والفأر" على الحدود الأمريكية المكسيكية

حاول مئات المهاجرين القادمين من دول أمريكا الوسطى، الأحد، عبور الحدود في مدينة تيخوانا المكسيكية باتجاه الأراضي الأمريكية.

وتوجه نحو 500 من المهاجرين الذين شاركوا في تظاهرة سلمية إلى جانب الحدود، وبينهم نساء وأطفال، إلى الحاجز الحديدي على المعبر الحدودي، وحاولوا اجتيازه في محاولة لدخول الأراضي الأمريكية.

ونجح مئات المهاجرين في تجاوز الحاجز الأول قبل أن تلقى باتجاههم قنابل مسيلة للدموع، حسب ما أفادت وكالات الأنباء. في حين كانت مروحيات أمريكية تحلق في أجواء المنطقة الحدودية على علو منخفض.

وفضل عدد من المهاجرين العودة إلى داخل الأراضي المكسيكية، في حين واصل آخرون تقدمهم باتجاه الأراضي الأمريكية.

ونتيجة لذلك، أعلن مكتب سان دييغو للوكالة الفدرالية للجمارك وحماية الحدود، عبر تويتر، إغلاق الحدود أمام السيارات والمشاة لبعض الوقت ثم أعاد حرس الحدود فتح نقاط العبور بين مدينتي تيخوانا وسان دييغو.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بنشر ستة آلاف جندي أمريكي على الحدود مع المكسيك لمنع المهاجرين من دخول الأراضي الأمريكية.

وكان نحو 5 آلاف مهاجر وصلوا، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى تيخوانا بعد أن قطعوا نحو أربعة آلاف كيلومتر خلال نحو شهر، فارين من العنف والفقر في هندوراس بشكل خاص، على أمل الدخول إلى الأراضي الأمريكية.