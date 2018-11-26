الجزائر تستورد 50 ألف طن من القمح

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن تجار أوروبيين أمس الأحد أن الديوان الجزائري المهني للحبوب طرح مناقصة عالمية لشراء قمح طحين يمكن توريده من أي منشأ.

وطلبت المناقصة كمية اسمية قدرها 50 ألف طن، لكن الجزائر غالبا ما تشتري كميات أكبر بكثير من الكميات الاسمية التي تطلبها في مناقصاتها.

وأوضح التجار الأوروبيون أن المناقصة حددت آخر موعد لتقديم العروض بيوم 27 فيفري المقبل. وأضاف نفس المصدر أن الديوان الجزائري المهني للحبوب طلب في المناقصة على بشحن القمح في 2019 خلال فترتين، الأولى من الأول إلى الخامس عشر من يناير ، والثانية من 16 إلى 31 من نفس الشهر. ويمكن تحميل القمح المستورد من مناشئ أمريكا الجنوبية قبل ذلك في ديسمبر 2018.

وكان الديوان المهني للحبوب اشترى في آخر مناقصاته في 24 أكتوبر ما بين 500 ألف و600 ألف طن بعدما طلب شراء 50 ألف طن.