هذا هو موعد محاكمة الفنان كمال بوعكاز وهواري بوخرص وفضيل دوب

قرار محكمة سيدي امحمد كان بسبب تغيب الأطراف المدنية

الثلاثة متهمون بالتشهير وابتزاز رئيس بلدية الجزائر الوسطى ومعد البرامج التلفزيونية سفيان داني

أجّلت محكمة سيدي امحمد، أمس، محاكمة الممثل الكوميدي كمال بوعكاز ولاعب كرة القدم السابق فوضيل دوب وشقيق الهارب من العدالة هواري بوخرص.

إلى جانب المتهم الرئيسي في القضية «أمير بوخرص» المتواجد في حالة فرار، بتهم عديدة شملت جنح المشاركة في التهديد بالتشهير والابتزاز بإفشاء أمور شائنة لغرض الحصول على أموال والقذف والمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص عن طريق نقل مكالمات وأحاديث خاصة وسرية وتسجيلات وصور في أماكن خاصة بغير إذن صاحبها أو رضاه والاحتفاظ بها ووضعها في متناول الجمهور والمشاركة في تجميع ونشر عن طريق الغش والاتجار في معطيات مخزنة ومعالجة ومرسلة عن طريق منظومة معلوماتية وحيازتها وإفشائها ونشرها بغرض التهديد والتشهير وبغرض المساس بالهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام.

وهذا لاستدعاء رئيس بلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، والإعلامي سفيان داني اللذين تغيبا عن حضور الجلسة كأطراف مدنية، على الرغم من إفصاح دفاعيهما بتنازل الضحيتين عن الشكوى ضد المتهمين.

القضية الحاملة لرقم 6129 تم تأجيلها إلى، غاية 24 فيفري المقبل، بعدما فوضت النيابة الأمر المقدم من طرف هيئة الدفاع عن المتهمين بالإفراج للمحكمة وعدم معارضتها الطلب أصلا بعد 30 يوما من تواجدهم رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش.

يذكر أنه تم استدعاء شقيق اللاعب فوضيل دوب المدعو منير دوب كشاهد في القضية.

وشهدت محكمة سيدي امحمد، أمس، حضورا قويا لممثلين وفنانين وإعلاميين ورياضيين، من بينهم إيمان نوال وفريدة كريم وسعاد سبكي وفوزي صايشي ومحمد إسلام عباس وفؤاد زاهد وعسلي نبيل وأمير بومدين وقاسي آيت سعيد وغيرهم، تضامنا مع المتهمين الذين مثُلوا أمام قاضي الجنح وهم مبتسمون، في ظل غياب المتهم الرئيسي صاحب صفحة «أمير دي زاد» المتواجد في حالة فرار.

وهذا من أجل مواجهتهم بالتهم سالفة الذكر، التي استهدفت كلا من رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، والذي أشار من خلال شكواه قبل عملية سحبها إلى أنه يتعرض للابتزاز من طرف الممثل الكوميدي «كمال بوعكاز» لمنحه شقة ومحلا تجاري ومبلغ 10 آلاف أورو.

فيما كشف «سفيان داني» من خلال الدعوى التي رفعها، والتي تنازل عنها، مؤخرا، حسب مرافعة الدفاع، أنه تعرض إلى الابتزاز بمبلغ 400 مليون سنتيم من قبل اللاعب «فوضيل دوب».

وأمام هذه المعطيات وإصرار هيئة الدفاع على إطلاق سراح موكليهم بعد 30 يوما من حجزهم بسجن الحراش لتوفر جميع الضمانات للمثول أمام المحكمة كونهم غير مسبوقين قضائيا ونظرا لتدهور الحالة الصحية للاعب فوضيل دوب.

وبعد الانتهاء من الطلبات أمر قاضي الحكم بالإفراج عن جميع المتهمين مع تحديد جلسة محاكمتهم إلى غاية 24 من شهر فيفري المقبل، مع التمسك بحضور الأطراف المدنية المتغيبة.