المغرب: الامازيغ يثورون ضد نظام المخزن في مسيرة حاشدة (فيديو)

خرج عشرات الالف من الامازيغيين في المغرب في مسيرة غضب بمدينة الدار البيضاء، الأحد، من أجل التنديد برفض الساكنة للمراعي وتجريد المواطنين من أراضيهم، حيث طالب المحتجون بوضع حد لحالة “التسيب” التي يفرضها الرعاة الرحل الذين يعبثون بأراضي السكان، بحسب وسائل اعلام معربية.

وتوافد عشرات الآلاف من الأمازيغ، حسب إحصائيات اللجنة المنظمة، على ساحة الأمم المتحدة بالعاصمة الاقتصادية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، إذ توحدت مختلف فئات الأمازيغ؛ الذين جاؤوا من كل حدب وصوب، بغية إيصال صوتهم إلى السلطات الرسمية بالرباط، بعدما تم “تجريد الساكنة من أراضيها ونهب ثرواتها الطبيعية”.

ورفع المحتجون عشرات الشعارات، التي نددت بـ”إغراق مناطق سوس بالخنزير البري والزواحف السامة أو بتلويث مجالها البيئي، عبر إنشاء مناجم تعمل دون دفاتر تحملات تضمن احترام البيئة والساكنة”. ومن بين هذه الشعارات نذكر: “هذا عيب هذا عار.. أرض سوس في خطر”، “أفوس غوفوس تنكرا.. إزرفان ولابدا”، “وا المخزن بوتيلاس.. بركا من تكركاس”، “الحقوق ستعود بالنضال والصمود”.