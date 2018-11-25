بالفيديو .. صيادون جزائريون ينقذون صيادين مغاربة في الغزوات

أنقذ صيادون جزائريون من مدينة الغزوات أربع صيادين مغاربة كانوا تائهين لمدة أربعة أيام بعد تعطل محرك قاربهم في عرض البحر.

الصيادون المغاربة انطلقوا من ميناء الناظور المغربي منذ أربعة أيام ليتم إنقاذهم من طرف صيادين جزائريين.

وتم إدخالهم الى مدينة الغزوات من طرف حراس السواحل أين تم التكفل بهم فيما يخص الأكل والعلاج وكل المستلزمات.

في انتظار إرجاعهم الى المياه الإقليمية المغربية بعد هدوء البحر .

هذا وطمأن الصيادون المغاربة عائلاتهم بالمغرب التى تسعى لمعرفة أخبارهم الآن.