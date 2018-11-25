العثور على مجموعة المتنزهين الذين اختفوا ببجاية

عثرت فرق الإنقاذ المشتركة للدرك الوطني و الحماية المدنية و الشرطة على كل أفراد مجموعة المتنزهين (17) الذين اختفوا عن الأنظار منذ مساء أمس السبت بمرتفعات البابور مستوى حدود منطقة ايت لعزيز (75 كلم شرق بجاية) و هم في "صحة جيدة "، وفق ما استفيد اليوم الأحد لدى مديرية الحماية المدنية المحلية .

و كان أفراد المجموعة -المتراوحة أعمارهم ما بين 40 و 72 سنة - و التابعين لجمعية ثقافية و اجتماعية و سياحية محلية قد ولجوا في عمق الغابة بالمنطقة المذكورة ، قبل أن يضيعوا و هم في طريق العودة بسبب الظروف المناخية المضطربة (أمطار وضباب) التي صادفتهم في الطريق.

و أوضح المكلف بالاتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية المحلية، فاتح سوفي أن رئيس المجموعة قد اتصل بالحماية المدنية بواسطة هاتفه النقال للتصريح بتضييعهم للطريق، ليتم فور ذلك إطلاق فريق إنقاذ باشر عملية البحث عنهم في ظروف مناخية صعبة زادتها تعقيدا التضاريس الوعرة للمنطقة المتواجدة في موقع غابي كثيف لا تتوفر فيه أية منافذ.

و لحسن حظ المجموعة المختفية، تمكن أربعة أفراد منها - ذوي خبرة كبيرة في الميدان - من الالتحاق بفرق الإنقاذ بفضل التعليمات المقدمة لهم عبر الهاتف النقال، ليتم في آخر المطاف إيجاد كامل المجموعة "في صحة جيدة " ، وفق ما أكده الرائد سوفي، مشيرا إلى نقلهم إلى المستشفى حيث تم إخضاعهم لفحوصات طبية قبل التحاقهم بذويهم.

للإشارة ، فإن سلسة جبال البابور تمتد على 100 كلم من ثلاث ولايات و هي بجاية وجيجل وسطيف و يبلغ علوها أكثر من 2000 متر تتخللها مختلف المنعرجات والسفوح الجبلية . وهي منطقة تكاد تنعدم فيها طرق الاتصال.