إحباط محاولتي تهريب للعملة الصعبة

تمكنت مصالح شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي من إحباط عمليتين متفرقتين لتهريب العملة الصعبة نحو الخارج، حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني اليوم الأحد.

وأوضح ذات المصدر أن مصالح شرطة الحدود بمطار هواري بومدين و بالتنسيق مع مصالح الجمارك تمكنت من حجز مبلغ مالي قدره 16000 أورو غير مصرح به بحوزة شخص كان بصدد مغادرة التراب الوطني نحو تركيا. وفي عملية ثانية تمكنت شرطة الحدود لذات المطار من توقيف شخص أثناء محاولته مغادرة التراب الوطني باتجاه مدينة إسطنبول التركية وبحوزته مبلغ مالي يقدر بـ 5500 أورو و 2100 دولار غير مصرح بها ليتم بعد ذلك تحويله إلى المصالح المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

و من جهة أخرى، أوقفت شرطة العاصمة 127 شخص مشتبه فيهم وحجزت 175 قرص مهلوس خلال عمليات مداهمة مست مختلف الأحياء .