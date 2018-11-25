بالصور ...تعرف على أخطر 10 وجهات سياحية طبيعية في العالم



يملك بعض الناس حس المغامرة وشغف الفضول واكتشاف كل ما هو جديد ومختلف، لهذا قد يسافرون إلى مناطق وبلدان تمتلك أماكن طبيعية محفوفة بالمخاطر.

إليك بالصور أخطر الوجهات السياحية في العالم، التي عليك التفكير أكثر من مرة إذا أردت زيارتها

بركان «عفار».. إثيوبيا

بسبب حدوث زلازل عديدة في تلك المنطقة البركانية في إثيوبيا يوجد ثغرات وثقوب لا حصر لها على سطع ارض تلك المنطقة مما يجعلها من اخطر الأماكن للمشي و ركوب السيارات هناك.







«بحيرة ناترون».. تنزانيا

بحيرة ناترون هي واحدة من أخطر البحيرات حول العالم، بسبب وجود الملح القلوي فيها، وأيضا بسبب ارتفاع تركيز غاز الكبريتيد الهيدروجين الذي يسبب الوفاة بمجرد استنشاقه لذلك يمنع تواجد البشر في تلك البحيرة الخطيرة.



«وادي الموت».. الولايات المتحدة الأمريكية

أطلق عليه هذا الاسم لأنه يعد أكثر مكان سخونة حول العالم، إذ تبلغ درجة حرارته 56 درجة مئوية، فإذا تخيلت نفسك قادرة على تحمل ارتفاع درجات الحرارة هناك فأنت مخطئ، فهي ستجعلك تشعر بالإرهاق الشديد والدوار ولا يمكنك البقاء على قيد الحياة في هذا المكان أكثر من 14 ساعة.











بركان «سينابونج».. إندونيسيا

يقع هذا البركان النشط في جزيرة سومطرة، ويعد من أنشط البراكين في البلاد، بسببه حدثت كوارث طبيعية دمرت البلد أكثر من مرة، كان أخرها نشاط بركاني حدث في 2016، حيث ارتفاع الغاز الخارج من البركان إلى 2500 متر، ومن الممكن أن يحدث نشاط بركاني في اي وقت وغير متوقع.









«وادي الموت».. روسيا

يقع هذا الوادي في جزيرة «كامتشاتكا» التي تقع في أقصى شرق روسيا، وهي واحدة من أخطر الجزر على كوكب الأرض، بسبب وجود تركيز الغازات السامة عليها بشكل كبير، وهو الذي أدى إلى موت جميع الكائنات الحية و يشكل خطر كبير جدا على الإنسان.









«مملكة الفيل».. تايلاند

مملكة الفيل في تايلاند هي في الحقيقة لا يوجد للاسم علاقة بالواقع لأنها جزيرة مليئة بالتماسيح القاتلة التي تشكل خطرا كبيرا على الإنسان لذلك ينصح بعدم الاقتراب منها.







جزيرة «بيكيني اتول».. جزر مارشال

تعد من أخطر الجزر حول العالم بسبب وجود الإشعاع الكيميائي المموت فيها، الذي يضر ويسبب الوفاة المفاجئ للإنسان.







«جبل واشنطن».. الولايات المتحدة الأمريكية

قمة جبل واشنطن تحمل الرقم القياسي في سرعة الرياح على كوكب الأرض، حيث تبلغ 2.3 ميل في ساعة مما يجعل إي شيء يطير إلى بعيد من قمة هذا الجبل لذلك يمنع تواجد الإنسان هناك.







«جزيرة الثعابين».. البرازيل

يوجد على تلك الجزيرة الخطيرة اخطر الثعابين السامة حول العالم لذلك وجود الإنسان هناك يشكل خطرا كبيرا عليه.







حديقة «ماديدي».. بوليفيا

قد تكون المناظر الطبيعية الخلابة خادعة في حديقة «ماديدي» ولكن هي حديقة مليئة بالحيوانات الأكثر خطورة حول العالم لذلك يجب تجنبها.





المصدر: thefrogo.com