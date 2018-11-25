سرطان البروستات يعد السرطان الأول للرجال بعد سن الـ 50 سنة في دول العالم

صرح والي ولاية تيزي وزو السيد عبد الحكيم شاطر خلال الأيام الـ 30 الطبية المنظمة من قبل الجمعية الوطنية «الفجر» لمساعدة الأشخاص المصابين بداء السرطان أن ولاية تيزي وزو تعتبر واحدة من أكثر المناطق تضررا من الأمراض السرطانية حسب الأرقام المسجلة سنويا. و خلال إشرافه على عملية انطلاق فعاليات هذا الملتقى الذي يتمحور موضوعه حول «سرطان البروستات» والذي احتضنته قاعة الحفلات «صايب موسى» صرح السيد عبد الحكيم شاطر بأن ولاية تيزي وزو تسجل ما بين 1200 و 1500 حالة إصابة جديدة بالسرطان كل عام . مؤكدا أن هذا المرض الخطير و هو نتيجة للانتقال الوبائي و الديمغرافي المزدوج المقترن بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي أدت إلى تغيير عميق في أنماط الحياة وعادات الأكل لسكان. وأضاف في سياق متصل بأن سرطان البروستات يحتل المرتبة الثالثة في قائمة الأمراض السرطانية التي تصيب الأشخاص حيث تسجل ولاية تيزي وزو 100 حالة جديدة في السنة. و يأتي سرطان البروستات بعد سرطان الرئتين وسرطان القولون . ومع تحول البلاء إلى مشكلة صحية عامة ، تعهدت الدولة بإلحاح منحها بتسخير كافة الإمكانيات المادية من أجل مكافحة السرطان و خلق كافة العوامل التي توقفه على المدى الطويل. وقد أثارت المشكلة الرئيسية التي يشكلها هذا المرض ردة فعل على مستوى الولاية، بوضع مخطط وطني لمكافحة هذا المرض و يعتبر من الأولويات الوطنية. لقد خلق دعم سلطاته العليا زخما كبيرا في التعبئة وصل إلى مستوى ملموس للغاية. هذه الإرادة السياسية ، التي أعيد التأكيد عليها على أعلى مستوى في الدولة ، تنعكس اليوم في تنفيذ خطة «السرطان» الوطنية التي تشكل جزءا من برنامج الحكومة للفترة 2019/2015. لقد استفادت خطة السرطان الوطنية ، التي تم وضعها تحت سلطة عالية من البروفيسور زيتوني ، موارد هائلة من أجل تحقيق 15 مركزًا لمكافحة السرطان ، موزعة في جميع أنحاء البلاد. كجزء من هذا البرنامج كما أضاف في سياق آخر ، أن ولاية تيزي وزو من المنتظر أن تستلم المركز الصحي لمرضى السرطان و هذا خلال شهر مارس المقبل من سنة 2019 .هذا المركز الذي تم انجازه ببلدية ذراع بن خدة ، بسعة 140 سريراً. و سيكون هذا المشروع الهيكلي ، الذي سيتم تشغيله في نهاية الربع الأول من عام 2019، سيكون استجابة ملائمة للإدارة العلاجية المتجانسة لهذه الحالة و العلاج الإشعاعي. سيكون مركز ذراع بن خدة مجهزًا بثلاث مسرعات خطية، و سيكون أيضًا منهجًا مناسبًا في الرعاية الكاملة للمرضى الذين يعانون من هذا المرض. مع العلم أن هذا المركز سيكون مجهزا بأحدث المعدات التقنية و الموارد البشرية المختصة ،و ستقدم خدمات قيّمة للمرضى .و أختتم والي الولاية كلامه بتثمين ، المجهودات التي تقوم بها جمعية «الفجر» و التي تبذل جهدا جديرا بالثناء، لا سيما من أجل التوعية و دعم المرضى و الوقاية من المرض. ومن جهته رئيس جمعية الفجر السيد قدوم أكد أن سرطان البروستات يعد السرطان الأول للرجال بعد سن الـ 50 سنة في دول العالم، و في الجزائر هو أول سرطان للأمراض البولية الذي يستهدف الرجال. فيما كشف المشاركون في هذه الأيام الطبية أن نسبة الإصابة بسرطان البروستات قد ارتفعت بنسبة 20 بالمائة من المصابين في ولاية تيزى وزو. وأكد في هذا السياق بأن سرطان البروستات كان خلال السنوات الماضية يحتل المرتبة الثانية لسرطانات المسالك البولية لدى الرجال. أما اليوم ، فقد أصبح يحتل المرتبة الثالثة لدى هذه الشريحة من المجتمع بعد سرطان القولون و المستقيم و الرئة وقد أكد الأطباء بأن من بين عوامل الإصابة بسرطان البروستات نجد التقدم في السن حيث أصبح متوسط عمر الجزائري 76 سنة بفضل تحسين ظروف المعيشة.