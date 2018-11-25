بالفيديو.. عطال يواصل صنع الحدث في فرنسا !!

واصل الدولي الجزائري يوسف عطال، عروضه القوية في الدوري الفرنسي، خلال المباراة التي إستضاف فيه فريقه نيس نادي ليل في الجولة 14.

وقدّم عطال أداءا كبيرا وراقياً في اللقاء وصنع الحدث بمراوغته الرائعة بـ”جسر قصير” أمام مدافع الخصم المالي يوسف كوني.

يذكر أن المبارة إنتهت لصالح زملاء خريج مدرسة بارادو بنتيجة 2-0، ليرفع نيس رصيده للنقطة 23 في الصف الخامس في ترتيب الليغ 1.