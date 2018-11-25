الأئمة يطالبون بأجر 10 ملايين سنتيم

هدد الأمين العام للنقابة المستقلة للأئمة الجزائريين، جلول حجيمي، بالتصعيد والخروج في وقفات احتجاجية إذا لم تستجب الوزارة لمراجعة القانون الأساسي، والاستجابة للمطالب الاجتماعية للأئمة على رأسها رفع الأجور إلى 10 ملايين سنتيم.وقال حجيمي، لسبق برس، إن النقابة لم تشارك منذ سنة 2008 في تعديل القانون الأساسي المنظم للمهنة، عكس القطاعات الأخرى ويرى أن الأئمة لا يحظون بكامل حقوقهم مقارنة بموظفي قطاع التربية، فرغم تساوي المستويات والشهادات وظروف العمل نجد أجور الأئمة متواضعة جدا حيث لا تتعدى 4 ملايين سنتيم.