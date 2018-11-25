إطلاق عمليات تعميم رخصة السياقة البيومترية بالتنقيط

انطلقت عمليات لتعميم رخصة السياقة البيومترية بالتنقيط عبر كامل التراب الوطني، حسبما أعلن عنه اليوم الأحد بوهران مدير الوثائق المؤمنة على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

و أبرز حسان بوعلام خلال لقاء جهوي جمع عشر ولايات من غرب الوطن حول وضع حيز الخدمة للشباك الرقمي، أنه بعد الجزائر العاصمة والأغواط، اللتين تم اختيارهما كولايتين نموذجيتين، سيتم اطلاق عملية تعميم رخصة السياقة البيومترية قريبا في باقي ولايات الوطن.

وبخصوص الآجال المحددة لتعميم هذه الخدمة على المستوى الوطني، صرح نفس المسؤول على هامش اللقاء، أنه من الصعب تحديد تاريخ محدد “لأن كل بلدية ستتقدم حسب الوتيرة والوسائل المادية والبشرية التي بحوزتها”.