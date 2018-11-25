المؤبد لإرهابيين أجانب بورقلة

أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء ورقلة في إطار جلستها المنعقدة اليوم الأحد حكما قضائيا بالغياب بعقوبة السجن المؤبد في حق مجموعة من الأشخاص الأجانب بعد متابعتهم بالإنخراط في النشاط الإرهابي.

وقد أدين هؤلاء الأشخاص الذين هم كل من المدعوين (ل - ع - د ) و (ل - ت) و (ل- م ) و (ب - ي) و ( ب- م) و (ب - ي) و (ز - م- م ) من جنسية مالية بجنايات الإعداد لارتكاب أعمال إرهابية من طرف أفراد أجانب مقيمين بطريقة غير شرعية في الجزائر، وتأسيس وتسيير جماعة منظمة غرضها استهداف أمن و استقرار المؤسسات .

كما أدين نفس الأشخاص المتورطين في هذه القضية بجنحة الدخول والإقامة غير الشرعية بالتراب الوطني و مخالفة قواعد الصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج مع إصدار أمر بالقبض عليهم.

وحسب محضر الإحالة القضائية فقد بينت التحقيقات الأمنية بشأن هذه القضية أن المتورطين كانوا يقومون خلال سنتي 2017 و 2018 بجمع الأموال قصد إرسالها إلى إحدى الحركات المسلحة الناشطة في شمال مالي كما أنهم يعدون من بين أعضاء هذه الحركة التي سبق لهم و أن تدربوا بها على استعمال السلاح.

ويأتي هذا الحكم القضائي تأييدا لما ورد في مرافعة ممثل الحق العام الذي كان قد التمس من هيئة المحكمة إدانة جميع المتورطين في هذه القضية بنفس منطوق الحكم.